Coritiba terá camisa especial em alusão à tragédia no RS diante do Avaí

No próximo sábado, diante do Avaí, pela Série B, o Coritiba levará uma mensagem especial na camisa. Os jogadores do Coxa vão a campo com parte da frase que faz referência ao hino do Rio Grande do Sul "Povo forte, aguerrido e bravo" na parte da frente da camisa. Nas costas, a mensagem será "SOS RS", com um QR Code disponibilizado pelo Governo do Rio Grande do Sul para pessoas que desejam ajudar nas doações com dinheiro.

O clube arrecadou, em menos de uma semana, seis toneladas em doações, que já estão sendo enviadas para as vítimas das enchentes que atingiram o estado. Nesta quinta-feira, foi iniciada a arrecadação de água, que deve permanecer até o final da semana. No entanto, também podem ser doados alimentos não perecíveis, ração e produtos de higiene e limpeza.