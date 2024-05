Bruno Henrique será desfalque do Flamengo para jogo contra o Corinthians

? Flamengo (@Flamengo) May 10, 2024

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique não está relacionado para o jogo contra o Corinthians em razão de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento.", diz a publicação oficial do clube no X.

Bruno Henrique era dúvida para o confronto contra o Timão, mas não conseguiu reunir condições de jogo a tempo. O jogador tem 23 jogos disputados na atual temporada, marcou três gols e deu uma assistência.

Além de Bruno, Erick Pulgar também será desfalque contra o Corinthians. O volante chileno pode estar disponível apenas para a partida contra o Bolívar, na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela Copa Libertadores.