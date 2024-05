Mbappé anuncia sua saída do Paris Saint-Germain

O atacante Kylian Mbappé anunciou nesta sexta-feira, através de suas redes sociais, que não irá permanecer no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O jogador de 25 anos publicou um vídeo comunicando a sua decisão aos torcedores do clube parisiense e agradeceu técnicos e companheiros de equipe com quem trabalhou.

"Olá a todos! Aqui é o Kylian! Quero falar com vocês! Eu sempre disse que viria falar com vocês quando tivesse que falar e eu quero anunciar para todos que é o meu último ano no Paris Saint-Germain. Eu não vou estender o meu contrato e a aventura vai terminar em algumas semanas.", disse Mbappé no vídeo publicado em seu perfil oficial no X.