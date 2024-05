Palmeiras destinará renda do jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão às vítimas no RS

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que a renda do jogo contra o Athletico-PR, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, será destinada às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As equipes entram em campo às 16h (de Brasília) deste domingo, na Arena Barueri.

O torcedor que desejar acompanhar o duelo pode adquirir os ingressos a partir das 18h desta sexta-feira no site do Palmeiras. O Verdão antecipou a venda das entradas, que estava prevista para começar neste sábado, às 10h.

O Alviverde anunciou que a renda do jogo contra o Santos, pela décima rodada do Brasileiro feminino, também será destinada às vítimas no estado. As equipes entram em campo neste sábado, às 15h, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.