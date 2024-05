Reclamações e briga: Jorge Jesus rouba a cena em vitória do Al-Hilal

A virada do Al-Hilal sobre o rival Al-Ahli na partida válida pelo Campeonato Saudita de futebol teve um personagem em especial. O técnico Jorge Jesus não conseguiu segurar as emoções durante a partida realizada hoje e teve diversas reações durante o jogo.

O time que ele comanda está próximo de se tornar campeão nacional e saiu atrás no placar. O técnico português não escondeu a irritação com seus comandados. Durante a partida, é possível vê-lo quase saindo da linha lateral do campo, gritando para passar as instruções aos jogadores.

Outra cena que chamou a atenção foi após o gol de empate do sérvio Mitrovic. Durante a comemoração dos jogadores, o treinador foi visto discutindo com alguém do banco de reservas da equipe rival e precisou ser contido pela comissão técnica para não avançar.

O alívio e o sorriso do português só aconteceram no final da partida. Aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante Malcom fez o segundo gol e decretou a virada para a equipe. A felicidade era tanta que ele carregou o jogador para comemorar a vitória diante do rival.

Com a vitória, o Al-Hilal lidera o campeonato com 86 pontos e abre uma vantagem de 12 pontos em relação ao segundo colocado Al-Nassr. O time pode se tornar matematicamente campeão na próxima rodada, caso a equipe de CR7 não vença o Al-Akhdoud na quinta-feira.