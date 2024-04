Everton x Liverpool: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Inglês

Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão exclusiva do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Brigas em pontas opostas da tabela. O Liverpool chega ao jogo desta quarta como 2º colocado da Premier League, com 74 pontos, atrás somente do Arsenal — o Manchester City, com 73, tem uma partida a menos que os rivais. Já o Everton é 16º, soma 30 pontos e tenta afastar de vez a zona de rebaixamento.