Lando Norris acaba com jejum, supera Verstappen no GP de Miami e vence pela 1ª vez na F-1

Lando Norris, enfim, conquistou o seu primeiro GP na F-1. Nesse domingo, em Miami, o piloto inglês da McLaren largou em quinto, mas teve uma estratégia mais eficiente, contou com a entrada do carro de segurança e venceu na Flórida (EUA). O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou na pole e atropelou um cone, ficou em segundo, com Charles Lecrerc, da Ferrari, em terceiro.

Norris, de 24 anos, até então, já tinha subido ao pódio em 15 oportunidades, mas nunca no lugar mais alto. Essa também foi a primeira vitória da McLaren na temporada. Antes, Verstappen venceu quatro (Bahrein, Arábia Saudita, Japão e China) e Carlos Sainz, da Ferrari, uma (Austrália).

"Tivemos alguns erros, mas acertamos na estratégia e agradeço a McLaren e também aos meus pais", afirmou um emocionado Norris após a vitória. "Estou orgulhoso, já cometi muitos erros, mas hoje fizemos tudo certo. É uma memória para sempre", completou.

Apesar de ter ficado em segundo, Verstappen ampliou a vantagem na temporada. Chegou aos 136 pontos e agora tem 35 sobre o vice-líder, Sergio Perez, também da Red Bull, que terminou em quinto no GP da Flórida. Leclerc soma 98 e é seguido por Sainz (85) e Norris (83).

A CORRIDA

Verstappen largou na pole e logo de cara abriu vantagem sobre os rivais e não permitiu o primeiro ataque de Leclerc. Norris, por sua vez, perdeu uma posição na largada.

Na volta 23, o holandês da Red Bull perdeu o traçado e atingiu um cone de sinalização. O safety car virtual precisou ser acionado até a retirada do objeto e Verstappen, por sorte, só precisou trocar os pneus. A parada fez o holandês cair para a quarta colocação e Oscar Piastri (McLaren) virou o novo líder. O piloto da McLaren deixou a primeira posição ao entrar nos boxes na volta 28. Norris, então, aproveitou e assumiu a liderança, abrindo larga vantagem sobre Verstappen.

Seis voltas depois, o carro de segurança precisou entrar na pista por conta da batida provocada por Kevin Magnussen (Haas) em Logan Sargeant (Williams). Foi aí que Norris resolveu ir fazer a troca de pneus e se deu bem. Na retomada, o inglês tinha 1s2 de vantagem, mas tratou de ampliar volta a volta até terminar mais de 7 segundos à frente. O próximo GP será dia 19 de maio em Emilia-Romagna, em Ímola.

Confira a classificação do GP de Miami de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1h30min49s876

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 7s612

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 9s920

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 11s407

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 14s650

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 16s585

7º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 26s185

8º - George Russell (ING/Mercedes), a 34s789

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 37s107

10º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 39s746

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 40s789

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 44s958

13º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 49s756

14º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 49s979

15º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a 50s956

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 52s356

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 55s173

18º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1m04s683

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1m16s091

Não completou: Logan Sargeant (EUA/Williams)