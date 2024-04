'Carpini era menor que James e o elenco, o Zubeldía não é', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte a chegada de Luis Zubeldía no São Paulo. Na avaliação dele, apesar de ser jovem, o técnico argentino tem muito mais experiência no mundo da bola do que seu antecessor e não vai precisar "beijar a mão" dos principais nomes do elenco tricolor.

O Carpini, no mundo do futebol, diante do Rafinha, do James, do Lucas, do Calleri, de quem tinha respaldo até, ele era menor. Não é o caso do Zubeldía. Então, o Zubeldía, por mais jovem que seja, não vai beijar a mão do James, do Calleri, do Lucas, não, é outro tipo de relação porque é outro tipo de rodagem, de experiência. Arnaldo Ribeiro

