Verstappen fica na ponta em treino livre único do GP de Miami

Foi realizado, na tarde desta sexta-feira, o treino único livre do Grande Prêmio de Miami. Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, fez a melhor volta e encerrou na ponta, com um tempo de 1m28s595.

Oscar Piastri, da McLaren, ficou na segunda posição (1min28s700), enquanto o espanhol Carlos Sainz fechou o top-3, com 1min28s711.

Seguido dele, aparece Russel, da Mercedes, com um tempo de 1min28s784, seguido do quinto colocado, Stroll, da Aston Martin, com 1min28s817.