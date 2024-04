Fluminense tem volta de Felipe Melo, e Vasco escala Maicon; veja os times

O Tricolor conta com Felipe Melo e Marcelo. Os dois jogadores foram poupados no duelo com o Bahia.

Martinelli retorna ao setor de origem. Com a mudança na zaga, ele volta ao meio e faz dupla com André.

O Fluminense vai a campo com: Fabio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Marquinhos e Germán Cano

O #TimeDeGuerreiros está escalado para o clássico contra o Vasco, no Maracanã. VAAAMOS, FLUMINENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/vWIYa9rCkx -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 20, 2024

O Vasco está escalado com: Leo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Matheus Carvalho e Galdames; David, Rossi e Vegetti