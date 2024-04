Carpini deixa o São Paulo com pior aproveitamento desde Cuca; veja números

Demitido do São Paulo nesta quinta-feira (18), o técnico Thiago Carpini deixa o clube com aproveitamento anterior a seus antecessores.

O que aconteceu

Carpini termina sua passagem de 18 jogos com 50% de aproveitamento. O São Paulo venceu sete vezes, empatou seis e perdeu cinco sob o comando do técnico de 39 anos. O cálculo conta como empates as duas partidas que foram definidas em disputas de pênaltis — contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, e contra o Novorizontino, no Paulistão.

O percentual de pontos conquistados é inferior aos quatro antecessores que ocuparam o cargo de maneira efetiva. Dorival Júnior, Rogério Ceni e Hernán Crespo e Fernando Diniz tiveram aproveitamento melhor em suas passagens recentes pelo São Paulo. É preciso retomar a Cuca, em 2019, para encontrar números piores que os de Carpini — 47,44% de aproveitamento.