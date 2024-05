Guarani anuncia a contratação de Toninho Cecílio como executivo de futebol

Tem cara nova no Brinco de Ouro da Princesa. Mas não se trata do novo treinador do Guarani para a sequência da Série B do Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube anunciou Toninho Cecílio como o novo executivo de futebol.

Ex-zagueiro de Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e seleção brasileira, o profissional de 56 anos continuou no futebol depois de pendurar as chuteiras trabalhando como dirigente e também treinador.

Fora de campo, Toninho Cecílio passou por Palmeiras, Vitória, São Caetano, Avaí, Criciúma, Fortaleza e Bragantino. Seu último trabalho foi como coordenador técnico da Portuguesa, conquistando o acesso à elite estadual depois de 7 anos.

Toninho Cecílio já começou os trabalhos no Guarani e participou da negociação com o futuro treinador, que, de acordo com o próprio dirigente, deve ser oficializado nesta quinta-feira.

"Fiquei muito feliz ao receber o convite de um clube da grandeza do Guarani e estou bastante motivado com o novo desafio. Desde a minha chegada pela manhã estou reunido com o CA (Conselho de Administração) e Danilo Silva (coordenador técnico), e já temos apalavrado o novo treinador, que deverá ser apresentado nesta quinta", disse o dirigente.

Na penúltima colocação da Série B, o Guarani não pontuou nas duas primeiras rodadas e volta a campo na segunda-feira, quando visita o Santos, na Vila Belmiro.