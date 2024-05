Ayrton Senna é homenageado em Vegas com projeção de capacete gigante; veja

O ícone do automobilismo Ayrton Senna foi homenageado internacionalmente com o "maior capacete do mundo" no aniversário de 30 anos de sua morte.

O que aconteceu

O icônico capacete do piloto brasileiro foi projetado em uma esfera gigante de Las Vegas, nos EUA. Coberta por milhões de LEDs e com 112m de altura, a Sphere ganhou as cores do capacete de Senna.

O narrador Galvão Bueno deu voz ao anúncio da campanha. A ação foi promovida pela Guaraná Antarctica.