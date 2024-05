Com 2 rodadas de antecedência, Parma garante volta à elite da Itália após 3 anos ausente

O Parma garantiu seu regresso à Serie A do futebol italiano após três anos de ausência com o empate em 1 a 1 com o Bari nesta quarta-feira. A duas rodadas do fim da Série B, o líder Parma tem três pontos de vantagem sobre o Como e sete à frente do Venezia, que perdeu do Catanzaro por 3 a 2.

Os dois primeiros da tabela sobem automaticamente enquanto os que terminarem entre o terceiro e o oitavo lugar irão disputar um playoff para conquistar a terceira vaga na elite. Na Série A, já está determinado o descenso da Salernitana.

O Bari, penúltimo colocado, corre o risco de ser rebaixado para a terceira divisão. O atacante francês Ange-Yoan Bonny colocou o Parma na frente do placar aos 5 minutos do segundo tempo. O zagueiro Valerio Di Cesare empatou para o Bari. Com 40 anos, Di Cesare se tornou o mais velho a marcar na história da Série B italiana.

O Parma nunca foi campeão italiano, mas conquistou três títulos da Copa da Itália (1992, 1999, 2002), um da extinta Recopa da Europa (1993) e dois da Copa da Uefa, antecessora da Liga Europa, em 1995 e 1999.

O time já contou em seu elenco com jogadores consagrados como o goleiro Gianluigi Buffon, o francês Lilian Thuram, o argentino Hernán Crespo e o atacante brasileiro Adriano.