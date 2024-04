Arrascaeta enaltece Gabigol e ressalta tamanho do atacante para o Flamengo

Craque do Campeonato Carioca, Arrascaeta falou sobre a ausência de Gabigol no dia a dia do Flamengo. O uruguaio citou a grandeza do camisa 10 no clube e não revelou se pediu para o companheiro renovar o contrato. Após o título no domingo, o meia publicou uma imagem antiga dos dois ao lado de Bruno Henrique.

A gente sabe, falou no vestiário ontem, o tamanho que ele é para o nosso grupo, para o Flamengo, pela história que tem aqui. Ainda acredito que ele possa nos ajudar muito daqui para frente também. Tomara que em breve ele possa estar de volta conosco. Arrascaeta