Aníbal chegou pronto e Flaco deu trabalho a Abel: 'Acreditei mais que ele'

Flaco chegou ao Palmeiras em 2022 como a contratação mais cara da história do clube. A torcida palmeirense sentia falta de um atacante de peso, e alguém que custou pouco mais de R$ 50 milhões poderia resolver esse problema.

No entanto, o impacto não foi imediato. Na primeira temporada, Flaco atuou em 14 jogos e marcou 2 gols. O jogador chegou ao clube no meio da temporada, e não conseguiu mostrar muito de seu futebol. Pessoas dentro do clube relataram que ele era muito tímido, e estava com problemas para se adaptar ao clima brasileiro.

Em 2023 o argentino também não decolou (8 gols em 40 jogos), mas o Palmeiras e a comissão técnica acreditavam no atleta. Tanto é que o clube fez um trabalho com o departamento de nutrição que fez Flaco ganhar peso e conseguir atuar por mais tempo.

Para esta temporada, o atacante — que era banco do Palmeiras — foi alvo do Racing e do River Plate, mas o Alviverde queria ver Flaco em ação depois de tudo que fez para vê-lo em evolução. E foi o que aconteceu, artilheiro do Paulistão com 10 gols e titular do time de Abel.

Eu estou muito feliz aqui. Minha cabeça sempre esteve aqui. Acho que hoje é um dia pra colocar na cabeça que eu estou no melhor lugar que eu posso estar e vou desfrutar desses momentos aqui. Flaco López, em entrevista ao UOL.

