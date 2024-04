Flamengo: Landim diz ideia de medalha a Gabigol foi dele e comenta punição

Gabigol não pôde ir ao Maracanã para celebrar o título do Campeonato Carioca, mas apareceu em vídeo no telão com a medalha de campeão na mão. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que a ideia foi dele.

Essa medalha que foi entregue para o Gabigol foi ideia minha. É um grande jogador, grande ídolo que está passando por um momento difícil, acho que nada mais justo que fazer essa homenagem. Procuramos saber onde ele estava e mandamos alguém para tentar a medalha. Graças a Deus conseguimos fazer isso a tempo. Mesmo de forma virtual, conseguimos fazer ele ser parte da cerimônia. Precisamos aguardar o resultado do que o tribunal suíço vai definir. Estamos pleiteando o efeito suspensivo e temos a expectativa positiva. Está na mão deles. Estamos torcendo. Rodolfo Landim

Momento conturbado

Landim deu algumas declarações envolvendo a renovação de Gabigol nos últimos dias. À CBN, indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder o atacante de graça. Em uma mensagem no grupo da base política, porém, foi por outro lado.