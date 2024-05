Monaco vence o Clermont e se isola na segunda colocação do Campeonato Francês

Jogando em casa, no Stade Louis II, o Monaco não tomou conhecimento do Clermont e venceu o jogo deste sábado por 4 a 1. Os gols da partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Francês foram feitos por Minamino, Embolo e Ben Yedder (2), para os mandantes. Saracevic marcou para os visitantes.

Com o triunfo, o time da casa se mantém na segunda colocação, com 61 pontos. O Clermont, por sua vez, segue com 25 pontos, ocupando o 18º lugar, na lanterna da competição.

O próximo desafio do Monaco está marcado apenas para o outro domingo, em duelo contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês. O Clermont volta a campo no mesmo dia, pelo mesmo torneio, mas diante do Lyon.