Vitória folgada do Newcastle deixa Burnley perto do rebaixamento

BURNLEY, Inglaterra (Reuters) - Alexander Isak marcou seu 20º gol nesta temporada do Campeonato Inglês, e o Newcastle subiu ao sexto lugar na tabela com uma vitória folgada por 4 x 1 sobre o Burnley neste sábado, que deixou o time da casa à beira do rebaixamento.

O Newcastle, com 56 pontos em 35 jogos, manteve viva a esperança de disputar competições europeias na próxima temporada. Callum Wilson, Sean Longstaff e Bruno Guimarães também marcaram, em um dia apenas um pouco frustrado pelo pênalti perdido por Isak.

O Burnley marcou um gol de consolação no fim, com Dara O’Shea, mas está a cinco pontos da salvação, com duas partidas restantes, e pode ter seu rebaixamento confirmado quando visitar o Tottenham no próximo sábado.