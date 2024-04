Abel diz que queria ir para os pênaltis e exalta Endrick: 'agora é ídolo'

O que mais ele disse

Homenagem da torcida. "Eu fiquei mais emocionado com o que o nosso torcedor fez a mim, nossa comissão e jogadores, a mesmo nível do título. Nem nos meus sonhos esperava. Não quero ser melhor que ninguém ou quem passou, mas ser melhor do que eu mesmo. Aprender com meus jogadores, com futebol brasileiro, dizer o que penso, é o que sempre fiz. Mas, sem dúvida, naquele momento meu coração transbordou de amor. Eles dizem que sou um deles, e sou mesmo. Dizem que me amam, e também os amo. Obrigado, foi muito lindo. Comoveram e muito a mim e minha comissão. Obrigado por essa homenagem".

Imagem: Reprodução/x/@IngridVerdee

Jogo contra o Santos. "Não é só ganhar, é lidar com todas as expectativas que vocês colocam em nosso time. Nossos jogadores são equilibrados, sabem lidar com momentos de pressão. Temos que estar focados no que controlamos, no que temos que fazer. Hoje não queria que os jogadores estivessem 10. Às vezes se está zero, cinco, 10. Hoje os pedi nota sete. Não posso deixar de referir o Santos que é um time experiente, batido, com um treinador muito competente que sabia o que teria que fazer. O futebol brasileiro é um futebol de transição, e nosso adversário veio fazer isso numa condição muito estudada. O Guilherme nos deu muito trabalho lá e aqui. Ele teve oportunidades de fazer gol, mas o Weverton hoje teve nota 10. Fico feliz por ele conseguir lidar com as críticas com a maturidade que tem. Não por colegas ou a comissão técnica, mas criticado pela imprensa. Foi um jogo bonito e conseguimos vencer".