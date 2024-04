Dybala mostra caneleira com foto de campeão do mundo e provoca rival; veja

No clássico entre Roma e Lazio, o atacante Paulo Dybala se estranhou com o francês Mateo Guendouzi e o provocou mostrando sua caneleira com a foto de campeão do mundo pela Argentina.

O que aconteceu

Aos 21 minutos do segundo tempo, Dybala disputou a bola com Guendouzi na linha de fundo e ambos se estranharam. A Roma vencia o jogo por 1 a 0.

No momento do confronto, Dybala falou algo para o francês e o puxou pelo pescoço. O meia da Lazio não deixou barato e segurou a cabeça do argentino.