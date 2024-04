Casas de apostas injetam R$ 30 milhões nos Estaduais pelo Brasil

O Paulistão, por exemplo, possui parceria com cinco casas: Esportes da Sorte, Pixbet, Novibet, Betano e Sportingbet. O Mineiro também tem cinco plataformas como anunciantes: Betano, Betnacional, Rei do Pitaco, Superbet e MCGames.bet.

Classificação e jogos Mineiro

Gaúcho

Carioca

Paulista

O Carioca tem como anunciante a Superbet, mas os naming rights da competição pertencem à Betnacional.

No Rio Grande do Sul, a venda de naming rights chegou a uma competição menor: a Recopa Gaúcha. O duelo entre o campeão gaúcho e da Copa FGF do ano anterior, cuja taça em 2024 ficou com o São Luiz após vitória sobre o Grêmio, levou a alcunha da Esportes da Sorte. Além disso, a FGF teve parcerias com Betano, Betnacional, Rei do Pitaco, Superbet e Segurobet.

Todos os Estaduais com representantes na primeira divisão nacional possuem ao menos uma casa de apostas como patrocinador. Até mesmo regionais menos badalados, como Espírito Santo, Alagoas ou Pará contam com tais apoios.

No Paulistão, a Esporte da Sorte tem propriedades exclusivas da competição, desde entregas de arena até na transmissão dos jogos. Além de acesso exclusivo à super propriedade nas placas de substituição, adquirindo assim uma plataforma para exibição em todos as transmissões nos diversos detentores de direitos do torneio.