'Quebrar pernas': segurança de presidente do Flamengo é preso por agiotagem

Jorge Alexandre Gouvea Arioza, 49 anos, vigilante contratado pelo Flamengo e segurança pessoal do presidente do clube, Rodolfo Landim, foi preso pela Polícia Civil do Rio na última terça-feira (2) sob suspeita de extorsão e agiotagem.

De acordo com a Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária), Arioza está na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, aguardando transferência. Ele está preso preventivamente em decorrência de investigação do MP (Ministério Público).

As investigações apontam que o segurança do Flamengo teria emprestado R$ 40 mil a um homem com juros superiores à taxa permitida por lei. Ao todo, Arioza teria extorquido R$ 52,7 mil em dinheiro, além de ter pego para si o carro da irmã da vítima, uma BMW modelo X1.