Marcos Assunção relembra soco e nega clima ruim com Valdivia: 'Sou fã'

Na nossa família temos divergências... Tivemos um probleminha, mas foi sanado. Assim como você, sou fã do cara. É um dos melhores meias que eu joguei. No campo, com a bola, quando o adversário pressionava, a gente dava a bola nele e ele fazia acontecer. Sou fã, gosto! Tive problema, mas quando foi sanado, acabaram-se os problemas! Marcos Assunção, em entrevista ao programa "Fala Tudo com Murilo Dias"

A discussão e o soco

A briga no vestiário aconteceu em novembro de 2012. O entrevero foi antes do empate fora de casa com o Flamengo, o que rebaixou o Palmeiras à Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Marcos Assunção foi chamado por diretores da equipe, que reclamaram do teor crítico de suas entrevistas. O jogador perguntou se Valdivia havia reclamado e recebeu a confirmação.

Assunção então pediu para se reunir com os jogadores, e a reunião virou discussão no vestiário. No meio do bate-boca, Valdivia levou o soco.