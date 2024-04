Conmebol abrirá processos sobre pedrada e racismo na Libertadores

A Conmebol abrirá processos disciplinares para apurar dois casos graves que aconteceram na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, informou o colunista Rodrigo Mattos, no De Primeira.

A Conmebol vai investigar a pedrada recebida pelo jogador do Peñarol e os gestos racistas direcionados à torcida do Palmeiras, apurou Mattos. Ambos os casos aconteceram na Argentina: o primeiro na casa do Rosario Central, o segundo, no estádio do San Lorenzo.