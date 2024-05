Jornal indica interesse da Inter de Milão em Nacho Fernández, do Real Madrid

O contrato de Nacho Fernández, capitão do Real Madrid, se encerra no dia 30 de junho. O jogador deve deixar o clube de graça no final da temporada e a Inter de Milão aparece como interessada em contar com o zagueiro, conforme noticiado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, nesta quinta-feira.

Buscando renovar os contratos de Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, a equipe italiana não planejava fazer contratações para o setor de defensivo, mas, de acordo com o jornal, não quer perder a oportunidade de contar com um jogador do nível e experiência de Nacho Fernández sem custos.

Uma possível saída de Vrij para o futebol holandês também contribuí para o interesse no espanhol.