Com hat-trick de Foden, Manchester City vence Aston Villa no Inglês

Na segunda etapa, o time de Guardiola continuou no controle da partida, com maior posse e finalizações, que resultaram em mais dois gols com sua cria Phil Foden.

Principais lances:

Gol! 1-0 Logo aos 10', Rodri abriu o placar para os donos da casa. Doku cruzou rasteiro para ele, que chutou de primeira enchendo a rede.

Gol! 1-1 Quase dez minutos depois, o Aston Villa empatou a partida. Rogers saiu em contra-ataque e tabelou com Durán, que sozinho na grande área, bateu cruzado de canhota e mandou no cantinho do gol.

Gol! 2-1 Já nos acréscimos do primeiro tempo, Foden colocou o City novamente na frente. Após o brasileiro Douglas Luíz cometer uma falta perto da área, o camisa 47 fez a cobrança, a barreira se abriu e a bola foi direto para dentro da rede.

Gol! 3-1 Novamente Foden. Aos 17 minutos do segundo tempo ele recebeu um lindo passe de Rodri, e da grande área, bateu de primeira na bola, que ainda tocou a trave antes de entrar.