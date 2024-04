Palmeiras aciona STJD contra Textor após acusação de manipulação sem provas

Textor afirmou que "segundo experts e inteligência artificial", a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo foi manipulada por pelo menos cinco jogadores do São Paulo.

Textor afirma ainda que tem provas, mesmo sem mostrar, de manipulação em outra goleada do Palmeiras, mas no Brasileirão 2022, contra o Fortaleza.

Ele diz que a CBF recebeu notificação em dois e-mails distintos na tarde de 16 de maio de 2023, alertando a respeito da suposta manipulação.

Textor usou o mesmo argumento: "segundo experts e inteligência artificial", pelo menos quatro jogadores do Fortaleza manipularam o jogo.

O que disse o São Paulo