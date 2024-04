Adversário do Inter pode ser preso pela 2ª vez; agora, por furtar moto

No ano passado, o pai de Reyna também se envolveu em uma confusão quando atacou o carro de jornalistas utilizando um taco de beisebol. Os profissionais de imprensa acompanhavam a chegada do peruano após um jogo com a seleção.

Meu pai e eu fomos perseguidos por supostos jornalistas no caminho para nossa casa, eu os tenho gravados e filmados. Eles estavam fazendo guarda o tempo todo fora da minha casa, onde devem respeitar minha vida privada e familiar. Muitas pessoas não compreendem que sou só jogador de futebol e meu trabalho não depende de estar em escândalos. Não vivo disso Bryan Reyna

Pode ser titular

Enquanto aguarda o parecer da Justiça da Espanha, o atacante de 25 anos pode ser titular do Belgrano contra o Inter. Até agora, ele tem oito jogos e dois gols marcados pelo time argentino.

Além disso, segue sendo chamado pela seleção do Peru, pela qual já disputou mais de 10 jogos.

Inter e Belgrano jogam hoje, às 19h (de Brasília).