Morrinho artilheiro? Goleiro faz gol quase da própria área na Polônia; veja

O goleiro Gabriel Kobylak viveu um dia de herói no Campeonato Polonês. Hoje (1), ele marcou um gol quase que da própria área no empate entre Puszcza e Radomiak Radom, por 1 a 1.

O que aconteceu

O gol de Kobylak foi o do empate do Radomiak. A equipe perdia por 1 a 0 e jogava com um jogador a menos quando o goleiro anotou o seu tento na partida.

Ele contou com uma "ajuda" do quique da bola. Após um chutão para o ataque, a bola pingou perto da área do Puszcza e encobriu o goleiro Zych antes de entrar.