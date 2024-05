Palmeiras tem último jogo fora de casa pela fase de grupos da Libertadores antes de sequência no Allianz

A equipe alviverde estreou fora de casa com um empate por 1 a 1 sobre o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentino. O Verdão saiu atrás e empatou com um gol de falta de Piquerez. No jogo seguinte, o primeiro no Allianz, a equipe da casa bateu o Liverpool-URU, por 3 a 1, de virada, e conquistou os primeiros três pontos na competição. Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão balançaram a rede para o Verdão.

Já no último duelo da Libertadores, o Palmeiras conseguiu uma virada história contra o Del Valle no Equador. Depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe buscou o resultado e venceu por 3 a 2. Endrick, Lázaro e Luis Guilherme marcaram para o Verdão. Nessa oportunidade, os dois últimos marcaram seus primeiros gols pela equipe palmeirense.

Antes de voltar ao Allianz Parque, o Palmeiras vai para a Arena Barueri. No domingo, o clube enfrenta o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas.