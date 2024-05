Início do Santos na Série B é superior aos das últimas 18 participações na Série A

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ???? Com gols de Guilherme, Pituca, Morelos e Giuliano, Santos goleia o Guarani por 4 a 1 na Vila Belmiro e conquista mais um importante resultado #PelaReconstrução! pic.twitter.com/SkMX6AAHZu ? Santos FC (@SantosFC) May 7, 2024

Classificação e jogos Série B

Nesta temporada, o Santos derrotou Paysandu, Avaí e, no último jogo, goleou o Guarani por 4 a 1 para conquistar a terceira vitória e manter a invencibilidade.

O Santos volta a campo pela Série B apenas no sábado (11), quando encara o Amazonas, em Manaus. Caso saia do jogo com a vitória, será a primeira vez, desde que o sistema de pontos corridos foi adotado pela CBF, que o Peixe vencerá nas primeiras quatro rodadas.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.