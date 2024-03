City e Arsenal empatam em jogo tenso no Inglês; Liverpool fica na liderança

O City volta a campo na próxima quarta (03), em casa, contra o Aston Villa, pelo Inglês. Já o Arsenal recebe o Luton Town na mesma data, também pela liga nacional.

Como foi o jogo

Gabriel Jesus na ponta esquerda. As escolhas de Arteta no setor ofensivo eram um dos principais mistérios antes do jogo. O técnico espanhol optou por reforçar o meio-campo com Jorginho, posicionar Havertz como referência central no ataque e deixar Martinelli e Trossard no banco de reservas.

City dono da bola na primeira etapa. O time da casa conservou a posse por 72% do tempo, rondou a área do Arsenal, mas assustou pouco. A principal chegada ocorreu em cobrança de escanteio, com Aké aos 15 minutos. O holandês errou cabeceio, mas ainda assim exigiu boa defesa de Raya.

Arsenal se 'assanhou' depois dos 25 minutos. Mesmo com apenas 28% de posse de bola, os Gunners tiveram o mesmo número de finalizações do rival — quatro — e foram mais perigosos na primeira etapa. As melhores chegadas tiveram participação de Gabriel Jesus, que serviu Havertz em bom contra-ataque aos 24 e finalizou bola próxima à trave aos 30.

Conquistar cada palmo de campo continuou sendo tarefa difícil no segundo tempo. As duas defesas se sobressaíram na maioria dos duelos. Guardiola tentou criar vantagens táticas com a entrada de dois pontas — Doku e Grealish — aos 16 do segundo tempo. Arteta respondeu rapidamente, reforçando a marcação com Tomiyasu e Partey.