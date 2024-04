Sinner e Alcaraz sofrem, mas avançam às quartas de final em Madri

O campeão do Aberto da Austrália enfrentará nas quartas de final o canadense Félix Auger-Aliassime (N.35), que venceu o norueguês Casper Ruud (N.6) por 6-4 e 7-5.

Já Alcaraz, que voltou às quadras neste torneio de Madri após se recuperar de uma lesão no antebraço, conseguiu vencer o alemão Jan-Lennard Struff (N.24) por 6-3, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/4), em uma reedição da final deste mesmo torneio em 2023.

Alcaraz parecia ter o jogo nas mãos no início do segundo set, depois de ter vencido o primeiro e de ter quebrado o primeiro serviço do adversário. Mas Struff, baseando o seu jogo em um saque cada vez mais eficaz, começou a desestabilizar o espanhol e conseguiu empatar no final de um tie-break decidido com um ace.

No terceiro set, Alcaraz recuperou o domínio do jogo e contou com três match points com o serviço a seu favor quando vencia por 5-3, mas novamente o alemão reagiu e o jogo foi decidido em um novo tie-break, desta vez vencido pelo espanhol.

O duas vezes campeão do Grand Slam, cuja participação em Madri era dúvida até o último momento, venceu seus jogos nas duas rodadas anteriores em dois sets, em pouco mais de uma hora.

Se Alcaraz conseguir vencer no saibro da capital espanhola no dia 5 de maio, dia em que completará 21 anos, se tornará o primeiro tenista a conquistar o Masters 1.000 de Madri três vezes consecutivas.