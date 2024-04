Vini Jr. valoriza empate na Alemanha e quer "entrar para a história" do Real Madrid

Nesta terça-feira, o Real Madrid empatou com o Bayern por 2 a 2 pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. O destaque do resultado foi Vini Jr., responsável por anotar os dois gols da equipe.

Após o confronto, o camisa 7 celebrou os tentos marcados e destacou a importância do empate conquistado na Alemanha.

"Muito feliz com os gols de hoje e com a atuação da equipe. A gente sempre fala no vestiário que o importante nessa competição é não perder. Então, hoje não perdemos, empatamos. No segundo tempo, jogamos mal e temos que melhorar para a volta. O jogo em casa é completamente diferente, com a nossa torcida, junto com o apoio de nossos familiares. Temos que entrar concentrados para ir a Londres", disse o jogador à TNT Sports.