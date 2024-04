Lavieri: Casa de aposta confia que assumirá lugar da Crefisa no Palmeiras

Danilo Lavieri, colunista do UOL, afirmou na Live do Palmeiras, no Youtube do UOL Esporte, que a Esportes da Sorte está muito confiante de que será a nova patrocinadora máster do Alviverde em 2025.

O que ele disse

No domingo estive no Allianz Parque para participar do Dia de Craque e encontrei neste evento pessoas ligadas a Esportes da Sorte, e eles estão bem animados. Eles têm confiança de que vão apresentar a melhor proposta [pelo patrocínio máster]. Olhando todo o mercado, patrocínio de campeonatos, televisão, naming rights, vai ser bet [o novo patrocinador máster do Palmeiras]. Ninguém vai fazer proposta melhor. Cada época temos empresas que competem, teve a Coca-Cola, teve a época que os bancos competiam, agora é bet. Eu tenho essa convicção que o novo patrocinador do Palmeiras vai ser bet, e a Esportes da Sorte está muito confiante. A Pixbet tem possibilidade, mas menos porque já investe muita grana em outros clubes. Imagino que a Esportes da Sorte esteja bastante confiante, lembrando que eles já estão com o time feminino. Vejo eles como os favoritos.

Massini defende sequência de Veiga no time titular

Raphael Veiga voltou a ser assunto na coletiva de Abel Ferreira após o empate contra o São Paulo. O meia não vive bom momento, mas Abel indicou que ele seguirá na equipe.