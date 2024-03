Flamengo acerta a contratação de Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu

Carlinhos é, hoje, vice-artilheiro do Carioca, com oito gols. Ele está atrás de Pedro, do próprio clube da Gávea, que tem nove.

O atacante estava no radar do Flamengo, que o enxergou como "oportunidade de mercado". A contratação acontece também em meio à indefinição quanto ao futuro de Gabigol, punido por dois anos por tentativa de fraude ao exame antidoping — a defesa do camisa 10 já prepara recurso.

Carlinhos, de 27 anos, foi revelado pelo Corinthians. Ele, inclusive, atuou na base do Timão no período em que Tite era técnico do profissional. Após chegar ao elenco principal, passou por alguns clubes de menor expressão até desembarcar no Nova Iguaçu, neste ano.