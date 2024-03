Maior ídolo do Fla, Zico foi crucial para Nova Iguaçu conseguir crescer

Zinho, ex-companheiro de Zico no Flamengo, foi o responsável por fazer essa ponte entre o Nova Iguaçu e o então secretário. Zinho é natural da cidade e tem história no clube, como o UOL já contou e você pode ler aqui.

O Zinho marcou uma audiência comigo e com o grupo que tinha fundado o Nova Iguaçu. Eles me explicaram qual era o problema, tinha um terreno militar que não era usado, eu corri atrás, levei o problema aos meus superiores, a coisa foi caminhando e deu certo. Ficamos felizes. Eu, pessoalmente, por eles terem feito um belo CT. Foi aos poucos, com os pés no chão, e hoje parece que tem um mini estádio lá (Laranjão)

Zico revelou um carinho especial pelo Nova Iguaçu por conta da história. Além disso, citou o ex-atacante Deivid, revelado pelo clube da Baixada Fluminense e que foi seu jogador no Fenerbahçe, onde foram campeões turcos.

"O Nova Iguaçu revelou grandes jogadores. No futuro revelou um que foi muito importante na minha época de Fenerbahçe, que foi o Deivid, artilheiro no Brasil por onde passou. E está aí, os frutos demoram, mas às vezes aparecem. Lógico que fica sempre aquele carinho de torcer para o time, de vê-lo crescer. Disso veio uma amizade muito grande tanto com o Jânio [Moraes) quanto com o Jorge [irmãos que são donos do clube]. Só que agora, dessa vez [na final do Carioca], não vai dar para torcer para o Nova Iguaçu [risos]".

Zico ficou como secretário de Esportes da Presidência da República entre 1990 e 1991.