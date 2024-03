Meia critica reação de Vini a racismo: 'Me chamam de bêbado e não reclamo'

É um jogador extraordinário, com condições espetaculares. Não me vejo no cenário de ser importante no melhor time do mundo e ter todos me elogiando. Mas acho que os jogadores têm que se dedicar a jogar Dani Parejo

Vinicius Jr é alvo constante de ofensas racistas nos estádios espanhóis. Desde 2021, mais de uma dezena de casos foram denunciados. O mais recente incidente registrado ocorreu antes da partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Torcedores do Atleti gritaram ao redor do Estádio Civitas Metropolitano que o brasileiro é um "chimpanzé".

O atacante do Real Madrid desabafou nesta semana sobre o tema e chorou. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (25), antes do amistoso entre Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu, Vinicius Jr afirmou ter "cada vez menos vontade de jogar" devido aos constantes insultos, mas que vai "seguir lutando".

Quem é Dani Parejo

Ídolo do Valencia. O veterano meio-campista de 34 anos atua de forma ininterrupta no futebol espanhol desde 2009, e passou a maior parte do período no clube valenciano. Ele acumulou 382 jogos e 65 gols na equipe.

Pilar do Villarreal. No Submarino Amarelo desde 2020, o jogador recentemente renovou contrato até junho de 2026. Ele foi titular no maior título continental da história do clube, a Liga Europa de 2020/21.