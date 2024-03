Santos: Giuliano mergulhou no ambiente e reforçou liderança mesmo lesionado

O técnico Fábio Carille se mostrou ansioso para utilizar Giuliano, mas o departamento médico não quis correr riscos Sendo assim, o meia viajou com o time para manter a aproximação com a equipe.

O meia tem um perfil discreto, mas é conhecido dentro do elenco por pregar união e entrosamento. Giuliano deixa o ambiente leve e costuma puxar os jogadores para perto.

É motivo de orgulho. É sempre importante quando está fora, você fazer parte desses momentos. Passar a confiança e dizer que estamos juntos e somos uma equipe. Estive em todos momentos que pude, não só no vestiário e no dia a dia. A galera percebeu minha vontade de voltar e querer ajudar e reconhecendo o esforço de todos. Parabéns ao Santos! Vamos com tudo para essa final

Giuliano

"Meu momento independe da lesão, eu estou feliz, me sinto bem, estou à vontade, confortável. Tenho confiança e estou alegre. Isso faz com que as coisas aconteçam naturalmente", completou.

Giuliano teve uma lesão na panturrilha no fim de janeiro, se recuperou contra o São Bernardo, mas voltou a sentir em outra parte da região. Com receio de perder o jogador por um período maior, o Santos adotou um protocolo de recuperação para ter Giuliano exclusivamente para a reta final do Paulista. Ele teve boa atuação na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, resultado que colocou o Alvinegro na final.