Camisa do Cortez e copo: a saga para encontrar itens da sensação do Carioca

Nas lojas de esportes, foi difícil achar referências diretas, assim como nos demais estabelecimentos. Os atendentes indicavam a loja oficial, no CT.

O UOL foi ao CT e encontrou diversos produtos. A loja tinha recebido um carregamento no dia anterior, e as camisas custavam R$ 195. Também era possível comprar chapéu, garrafa e porta-chuteiras.

O Nova Iguaçu terá torcida dupla nesta final com o Flamengo. Os moradores da cidade que torcem para os rivais do Rubro-Negro se preparam para secar o time da Gávea.

"Sou iguaçuano e torço para o Fluminense. Acompanho futebol e fiquei feliz com essa classificação. Tomara que possa vencer para trazer boas consequências para a cidade", disse Denilson, que vende pipocas no Calçadão desde 1988 e tem um grande adesivo com o escudo do Fluminense na carrocinha.

Pipoqueiro tricolor no Calçadão de Nova Iguaçu Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Cor laranja presente

Ao caminhar pelo Calçadão, são diversas as referências à cor laranja e à própria fruta. Mas nada pontual por causa da boa fase do time. A laranja é um símbolo da cidade, citada no hino do município, e também mascote do clube.