Tiquinho comanda, Botafogo goleia Boavista e encaminha o bi da Taça Rio

O jogo de volta da final da Taça Rio acontece no próximo domingo (31), a partir das 18h30 (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Nilton Santos.

Como foi o jogo

Tocou no artilheiro é gol! Com o domínio da partida, o Botafogo não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, Júnior Santos recebeu lançamento de Barboza, limpou a marcação e deixou na boa para Tiquinho Soares. Dentro da área, o atacante só empurrou para o fundo das redes.

Boavista 0?? 1?? Botafogo

? Tiquinho Soares

Júnior Santos



TAÇA RIO

FINAL - IDA#BOAxBOTpic.twitter.com/iK0TDW1BNZ -- Cruzou é Gol - Oficial (@cruzouegol1) March 27, 2024

Gol anulado e VAR em ação! Sem ser incomodado, o Glorioso ampliou, mas a alegria não durou muito. Aos 21 minutos, Marlon Freitas ficou com o rebote após cruzamento de Tiquinho e passou para Júnior Santos. O atacante chutou e balançou a rede. A revisão do VAR, porém, anotou impedimento do volante na origem da jogada.

VAR trabalhou de novo! De olho nos contra-ataques, o Boavista quase teve sucesso. Aos 33 minutos, Lucas Halter cometeu pênalti em Matheus Lucas após arrancada rápida do rival. O bandeira e o VAR, no entanto, apontaram impedimento do atacante pouco antes do intervalo.