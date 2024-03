Seleção oscila, mostra poder de reação e Dorival começa a cumprir promessa

O saldo geral é positivo. O técnico e os demais membros da comissão técnica estão felizes com o que foi conquistado até aqui.

A simbiose vai fazer com que voltemos a ser uma seleção respeitada e muito forte. Sei que o trabalho é árduo, depende de cada um de nós, mas não tenho receio de dizer que vamos alcançar resultados. Confiem no trabalho, e trabalho não faltará para tudo isso.

Dorival, na sua apresentação

O que deu certo?

O poder de reação. O Brasil não se intimidou nos grandes palcos do futebol e teve inteligência para lidar com as adversidades, principalmente contra a Espanha, quando começou perdendo por 2 a 0 contra e com dois pênaltis polêmicos.

A escolha pelo goleiro Bento se mostrou acertada. O jogador do Athletico foi bem em ambas as partidas.