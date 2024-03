Jornal argentino alfineta Neymar no Dia do Teatro: 'Um dos melhores atores'

No Dia Internacional do Teatro (27), o atacante Neymar foi alfinetado pelo principal jornal da Argentina, que chamou o craque de "ator e simulador".

O que aconteceu

Em post nas redes sociais, o jornal "Olé", da Argentina provocou o atacante brasileiro. Robben, Busquets e Cristiano Ronaldo também foram alvos da brincadeira.

"Os melhores atores e simuladores do futebol mundial", escreveu o periódico. As imagens utilizadas mostraram os quatro jogadores caindo ou sentindo dores no gramado.