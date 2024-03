Jogador sofre traumatismo craniano e lesão pulmonar após cotovelada; veja

Atacante do Colón, da Argentina, Javier Toledo levou uma cotovelada na partida contra o Gimnasia y Tiro de Salta e sofreu traumatismo craniano, além de fratura na região da bochecha e uma lesão pulmonar.

O que aconteceu

Aos 19 minutos do segundo tempo, Toledo disputou bola com o zagueiro Daniel Abello. A partida era válida pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Argentino.

Na disputa, Javier Toledo levou uma cotovelada na região da cabeça e do lado esquerdo do rosto. O juiz do jogo sequer marcou falta no lance.