Reforço do Palmeiras e craque do Novorizontino: o que motiva Rômulo na semi

O meia Rômulo, do Novorizontino, será um dos principais personagens do jogo contra o Palmeiras amanhã (28), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogador de 22 anos já foi até anunciado como reforço do Alviverde para depois do estadual, mas mesmo assim não perdeu o foco no time de Novo Horizonte.

O que aconteceu

Eduardo Baptista, técnico do Novorizontino, teve uma conversa franca com Rômulo após a negociação e ouviu do jogador que ele não pouparia esforços até a eliminação da equipe no Paulistão. Mesmo após a venda acertada, o jogador marcou três gols e deu duas assistências no Paulistão — fundamental para a equipe chegar à semifinal.

Gratidão pelo Novorizontino também motiva Rômulo. O meia chegou ao Novorizontino em 2020, quando tinha 18 anos, e jogou no sub-19 e sub-20. Graças ao time do interior, que teve boas campanhas nos estaduais dos últimos anos (com exceção de 2022, quando foi rebaixado para a A2 do estadual) e na Série B do ano passado, ele chegou ao Palmeiras.