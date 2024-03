Boavista x Botafogo: horário e onde assistir à final da Taça Rio

Boavista e Botafogo se enfrentam hoje (27), no Elcyr Resende, pelo primeiro jogo da final da Taça Rio. O torneio é disputado entre os times que ficaram da quinta à oitava colocação no primeiro turno do Carioca.

A partida terá transmissão da BandSports. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

A decisão sofreu alteração nas datas. Estava previsto para acontecer nos dois sábado, mas o Alvinegro pediu a mudança por compromissos na Libertadores.