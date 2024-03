Palmeiras programa treino no Allianz um dia antes de semi do Paulistão

O elenco principal do Palmeiras terá o primeiro contato com o "novo gramado" do Allianz Parque antes da semifinal contra o Novorizontino pelo Paulistão.

O que aconteceu

O Palmeiras programou o treino de quarta-feira (27) pela manhã no Allianz, um dia antes do jogo decisivo. O Alviverde recebe o Novorizontino na quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília). A informação inicial foi publicada pelo jornalista Paulo Massini e confirmada pelo UOL.

Time sub-20 fez testes na semana passada. Os atletas da base realizaram trabalhos no estádio sob olhares de Vitor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, Anderson Barros, diretor de futebol, e outros membros da comissão e direção. Eles pisaram no piso que agora tem cortiça substituindo o termoplástico.