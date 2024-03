Jornalista espanhola conta origem de racismo contra Vini e culpa imprensa

'Essa é a explicação, a origem desse racismo todo contra o Vini': "Esse ódio ao Vinícius foi criado pela imprensa da Catalunha inicialmente e expandido depois a toda imprensa da Espanha. O Vinicius é uma vítima do racismo, da xenofobia e é uma vítima do antimadridismo, porque ele chegou numa época muito importante para o Real Madrid, que foi uma época da saída do Cristiano Ronaldo e todo mundo sabia que Vinícius era diferente, que ele poderia se tornar o próximo Cristiano Ronaldo, que se recusou a ir para o Barcelona. Então, essa é a explicação, a origem desse racismo todo contra o Vini".

'A Espanha não tem uma lei antirracista': "Fiz uma entrevista com um advogado logo depois do episódio de Valência e ele disse que não existe uma lei antirracismo na Espanha. Então, como seriam punidas essas pessoas, por que essas pessoas teriam algum medo de cometer um crime racista? Na Espanha, temos um problema muito grave de racismo estrutural. Muitas pessoas são racistas, não são todas, obviamente, e elas não reconhecem o próprio racismo".

