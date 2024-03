Jogador da Espanha defende Vini: 'Insultam porque é grande jogador e negro'

Quem é Nico Williams

12 jogos e cinco participações em gol pela seleção espanhola. O atacante do Athletic Bilbao estreou com a camisa de La Roja em setembro de 2022, tornando-se nome frequente nas convocações desde então. Contra a Colômbia, na última sexta (22), Nico entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo.

Irmão de Iñaki Williams. Nascidos na Espanha, os dois jogam no mesmo clube, mas defendem seleções diferentes. Iñaki atendeu a pedido de seu avô e optou por representar a seleção de Gana.

Destaque do Athletic Bilbao. Nico Williams tem seis gols e 12 assistências em 29 jogos na atual temporada. O atacante é titular absoluto na equipe que briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões e está na decisão da Copa do Rei.